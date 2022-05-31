Сдавшийся солдат ВСУ: командование отправляет на передовую необученные подразделения

Командование Вооруженных сил Украины бросает в бой с российской армией в Донбассе необученных новобранцев. Об этом рассказал сложивший оружие солдат ВСУ Александр Костюк.
По его словам, он был мобилизован вместе с коллегами с завода, после чего их направили на обучение, передает ФАН. Однако подготовка заняла всего две недели, военнослужащие практически не получили боевых навыков, тем не менее, их отправили на передовую.
Костюк пожаловался, что его подразделение оставили на позициях вблизи Донецкой Народной Республики, в зоне боевых действий. При этом новобранцам даже не выдали оружие, снаряжение и какие-либо карты.
В ходе наступления Народной милиции ДНР Костюк с сослуживцами приняли решение отступать. Однако со стороны тыла по ним ударили свои же из реактивных систем залпового огня «Град», поэтому у новобранцев не оставалось выбора, кроме как сдаться в плен. О своем решении Костюк не жалеет и призывает военнослужащих ВСУ поступить так же.