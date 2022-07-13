Сдавшийся командир нацбата: Киев больше 80 дней обещал деблокировать бойцов в «Азовстали»

Киевские власти больше трех месяцев обещали заблокированным на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе националистам освобождение, но в итоге так ничего и не сделали, рассказал пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов.
В беседе с РИА Новости он заявил, что на протяжении 82 дней командование ВСУ и президент страны Владимир Зеленский заверяли бойцов нацбата, что освободят их, как только получат необходимую помощь от западных стран.
«Ну и деблокада закончилась предложением вашей стороны командованию “Азова” (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) сдаться в плен на определенных условиях. Нам просто сказали 16-го где-то — 17-го мая, что мы сдаемся в плен Российской Федерации», — сказал командир нацбата.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 16 мая с территории «Азовстали» вышли и сдались в плен порядка 2,4 тысячи украинских военных и националистов.