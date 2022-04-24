Сдавшийся украинский военный рассказал о подземных бункерах «Азовстали», где прячутся националисты

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Сложивший оружие боец Нацгвардии Украины Денис Середин рассказал
о том, как он сбежал от националистов с территории «Азовстали», а также
объяснил, где именно скрываются члены батальона «Азов»* (против членов
организации в России возбуждены уголовные дела), сообщают «Известия».
Середин отметил, что просто так уйти с территории завода
было невозможно, поскольку она хорошо охраняется, а также можно было попасть на
растяжки, которые находятся там в огромном количестве.
«Я не мог оттуда просто уйти, потому что надо, во-первых, знать завод, уйти от выхода оттуда, потом надо не попасться охране, не попасть на растяжку, не попасть на мину во время передвижения хода. Если я попадусь, то мне сразу скажут: «Кто ты? Что ты? Что ты здесь делаешь? Почему сразу не расстрелять? Дезертир», — рассказал мужчина.
По словам Середина, он слышал о фактах расстрела
группировкой «Азов»* людей, которые хотели сдаться в плен. По словам мужчины,
украинские националисты прячутся под помещениями комбината в бункерах советской
постройки, которые уходят под землю на глубину нескольких этажей.
«Бункеры — это советские постройки, монолитные железобетонные конструкции под цехами завода, с туннелями, выходами. Я был в двух блиндажах. Уходят вглубь до двух этажей. Получается, под зданием коридор подземный. Спускаешься, и там комната большая. В этой комнате находятся деревянные нары типа кроватей в три этажа», — объяснил мужчина.
Напомним, что российские военные неоднократно предлагали
находящимся на территории комбината националистам сложить оружие. При этом ВС
РФ открывали гуманитарные коридоры, но члены нацбатальона отказывались
складывать оружие.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
* против членов организации в России возбуждены уголовные
дела