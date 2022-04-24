Сдавшийся украинский военный рассказал о подземных бункерах «Азовстали», где прячутся националисты

«Я не мог оттуда просто уйти, потому что надо, во-первых, знать завод, уйти от выхода оттуда, потом надо не попасться охране, не попасть на растяжку, не попасть на мину во время передвижения хода. Если я попадусь, то мне сразу скажут: «Кто ты? Что ты? Что ты здесь делаешь? Почему сразу не расстрелять? Дезертир», — рассказал мужчина.