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Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов сообщил, что ВСУ практически не умеют работать с иностранными ПТРК Javelin и NLAW,
передает РИА Новости.
По информации источника, начальник медицинской службы 36-й
бригады морской пехоты Украины майор Лабузов отметил, что морпехи соединения,
дислоцированного в Мариуполе, изучали работу западных противотанковых
комплексов лишь на макетах.
«Были Javelin, и были NLAW. В 2022 году точно пришло,
наверное, в январе… интересно было. NLAW — это интересная и простая штука. На
макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем, ну,
что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон
и попробовать стрелять — такого не было», — уточнил сдавшийся украинский офицер.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.