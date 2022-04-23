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    Сдавшийся офицер ВСУ признался, что военные плохо обучены применять западные ПТРК Javelin и NLAW

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Сдавшийся офицер ВСУ признался, что военные плохо обучены применять западные ПТРК Javelin и NLAW

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    globallookpress.com//Keystone Press Agency

    Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов сообщил, что ВСУ практически не умеют работать с иностранными ПТРК Javelin и NLAW,
    передает РИА Новости.

    По информации источника, начальник медицинской службы 36-й
    бригады морской пехоты Украины майор Лабузов отметил, что морпехи соединения,
    дислоцированного в Мариуполе, изучали работу западных противотанковых
    комплексов лишь на макетах.

    «Были Javelin, и были NLAW. В 2022 году точно пришло,
    наверное, в январе… интересно было. NLAW — это интересная и простая штука. На
    макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем, ну,
    что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон
    и попробовать стрелять — такого не было», — уточнил сдавшийся украинский офицер.
     

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Сдавшийся офицер ВСУ признался, что военные плохо обучены применять западные ПТРК Javelin и NLAW
    Федеральное агентство новостей 

    Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
    что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
    Украины, мирному населению ничего не угрожает.

    Однако фейки от Украины и Европы являются частью
    информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
    были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
    украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
    выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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