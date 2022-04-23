Сдавшийся офицер ВСУ признался, что военные плохо обучены применять западные ПТРК Javelin и NLAW

«Были Javelin, и были NLAW. В 2022 году точно пришло,

наверное, в январе… интересно было. NLAW — это интересная и простая штука. На

макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем, ну,

что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон

и попробовать стрелять — такого не было», — уточнил сдавшийся украинский офицер.

