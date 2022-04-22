Сдавшийся майор ВСУ рассказал о значительных потерях 36-й бригады морпехов в Мариуполе

По словам офицера, в Мариуполе получили ранения не меньше

500 человек, из которых 300 находились в тяжелом состоянии. В боестолкновениях

погибли почти 130 бойцов ВСУ. Майор добавил, что есть еще без вести пропавших.

Таких, по его предположению, около 100 человек.