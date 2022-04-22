Сдавшийся майор ВСУ рассказал о значительных потерях 36-й бригады морпехов в Мариуполе

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Недавно начальник медицинской службы 36-й бригады украинских
морпехов Владимир Лабузов решил сдаться. Майор озвучил примерные данные о
потерях в подразделении, сообщило РИА Новости.
По словам офицера, в Мариуполе получили ранения не меньше
500 человек, из которых 300 находились в тяжелом состоянии. В боестолкновениях
погибли почти 130 бойцов ВСУ. Майор добавил, что есть еще без вести пропавших.
Таких, по его предположению, около 100 человек.
Отметим,
что ранее Минобороны РФ
опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что
националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время
отступления подорвали городской драматический театр.
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