Сдавшийся боец ВСУ Гоптай объяснил решение сложить оружие желанием жить мирно

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Сложивший оружие и сдавшийся солдат Вооруженных сил Украины Юрий Гоптай рассказал о своем решении нарушить приказ командования.
По его словам, он получил приказ отправиться в расположение отряда ВСУ в Харьковской области. Однако вместо этого он решил сложить оружие, поскольку просто желает жить мирно, передает «Звезда».
«Мы должны были отправиться в Харьковский отряд. Я поехал домой и оттуда уже никуда не уезжал. Мне семья моя дороже, чем сослуживцы… Пускай лучше добровольно сдадутся. Зачем это кровопролитие? Мне этого ничего не нужно, ни война, ни стрелять. Просто хочу жить. Жить с ребенком», — рассказал Гоптай.
Вооруженные силы России начали специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью военных мероприятий «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».