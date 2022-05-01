Сдавшийся боец ВСУ Гоптай объяснил решение сложить оружие желанием жить мирно

«Мы должны были отправиться в Харьковский отряд. Я поехал домой и оттуда уже никуда не уезжал. Мне семья моя дороже, чем сослуживцы… Пускай лучше добровольно сдадутся. Зачем это кровопролитие? Мне этого ничего не нужно, ни война, ни стрелять. Просто хочу жить. Жить с ребенком», — рассказал Гоптай.