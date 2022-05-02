Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ сообщили о корректном отношении со стороны российских военных

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Сложившие оружие солдаты Вооруженных сил Украины признались, что не ожидали корректного отношения к ним со стороны российских военных, так как в украинских СМИ им рассказывали совершенно иное.
В частности, один из военнопленных в комментарии журналистам отметил, что им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«С нами по-людски разговаривали, кому надо было — оказали первую помощь», — рассказал украинский солдат на видео, которое публикует РИА Новости.
Ранее в Министерстве обороны РФ неоднократно подчеркивали, что сложившим оружие украинским военным гарантируется сохранение жизни, безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.
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