Сдавшиеся в плен командиры нацбата «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово»

О ком именно идет речь, не уточняется. Ранее в СМИ появилась информация, что заместитель командира полка Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной «Волына») были этапированы на территорию России для проведения дальнейших следственных действий.