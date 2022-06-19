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Сдавшиеся в плен командиры нацбата «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово»

Сдавшиеся в плен командиры нацбата «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово»
globallookpress.com/Vladik Musienko/ZUMAPRESS.com

Стали известны подробности местонахождения сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых его членов в России возбуждены уголовные дела). Боевики находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник. 

О ком именно идет речь, не уточняется. Ранее в СМИ появилась информация, что заместитель командира полка Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной «Волына») были этапированы на территорию России для проведения дальнейших следственных действий. 

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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RusNewsToday24
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