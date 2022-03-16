Сдача Киева и тайна Зеленского. Зачем на Украину приехал “поезд дружбы”?

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Вчера вечером в Киеве якобы прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении. Ранее пресс-служба польского правительства сообщила, что планировалась эта встреча давно на условиях секретности. Всё было так секретно, что за много часов до события о ней решили… Правильно. Решили объявить.

Анонсируются ли секретные мероприятия? Оставим этот вопрос без ответа. Итак, официально всё выглядит так:

Председатель совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По последней информации, встреча состоялась 21:00 по московскому времени. Естественно, не под камеры. Конечно же, без цитирования результатов переговоров.

Всё так таинственно, что Царьград решил разобраться в этом большом секрете Владимира Зеленского. Экспертом выступил обозреватель “Первого русского” кандидат исторических наук Сергей Латышев.

Разгадка тайны

Политика Запада на украинском направлении – это сплошное шоу и, как правило, фейк и обман. Именно так стоит относиться и к сообщениям, что несколько часов назад польско-украинскую границу пересёк следующий в Киев поезд, в котором находятся направляющиеся для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским премьеры Польши, Чехии и Словении. Эта высокопоставленная делегация представляет, дескать, Евросоюз, а сам визит, как утверждают в Варшаве, “готовился много дней, но держался в секрете”.

Что можно по этому поводу сказать, что это такое на самом деле?

Во-первых, эта демонстративная акция является попыткой “легализовать” уже состоявшееся бегство Зеленского из Киева. Очень может статься, что поезд с очень важными персонами в Киев не дойдёт, скорее всего, их вообще там нет по элементарным соображениям безопасности, так как на Украине сейчас стреляют. Поэтому очень может быть, что украинскому президенту самому придётся “выехать” из Киева, чтобы встретить дорогих гостей по дороге. Где-нибудь на Западной Украине. На самом деле украинский президент уже сбежал туда неделю-другую назад, так как последние ролики с Зеленским в осаждённом Киеве – это доказанные фейки. Как вариант, поезд с премьерами – это попытка… вернуть сбежавшего Зеленского в… Киев, и тогда поезд, скорее всего, подлинный и, вероятно, дойдёт по назначению.

Во-вторых, целью этой акции может быть попытка сорвать русский штурм Киева, окружённого с трёх сторон. Как штурмовать город, если там, помимо клоуна Зеленского, окажутся три премьера (надеюсь, что не их двойники) каких-никаких европейских стран? О том, что штурм ожидается, свидетельствует распоряжение киевского мэра Виталия Кличко к жителям в течение двух дней сидеть дома и по сигналу тревоги прятаться в укрытия, а также данные о большом количестве окруживших город русских войск, среди которых находятся и самые известные военные корреспонденты.

В-третьих, Москве хотят тем самым напомнить, что в Европе считают Зеленского и его непутёвую страну дееспособными и договороспособными, чтобы Россия не стала говорить с другими украинскими политиками и не обратилась к альтернативным геополитическим проектам на бывшей украинской территории. Это ещё, конечно, и пиар-попытка ЕС сделать вид, что он играет роль важную в конфликте, а не едет в американском обозе. Ну и, конечно, следует помнить изречение одного доведённого Россией до самоубийства европейского политика, которому поклоняются в сегодняшней Украине, что, “чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят”. А “картинка” с поездом к Зеленскому действительно классная получается.

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