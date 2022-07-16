Соединенные Штаты намеревались превратить Россию в страну-изгоя, натравив весь мир против Москвы. Однако план Вашингтона обернулся неудачей, пишет издание South China Morning Post.
Китайские аналитики отметили, что президент РФ Владимир Путин в ответ смог быстро наладить контакты с развивающимися странами, заручившись их поддержкой. Признаком высокой эффективности действий российского лидера стал саммит «Большой двадцатки», где министр иностранных дел государства Сергей Лавров оказался в центре внимания других делегатов, несмотря на попытки западных дипломатов сорвать G20.
По мнению авторов материала, нежелание десятков стран поддерживать антироссийскую политику Запада обнажило его уязвимость.
«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — уточняется в публикации.
Запад активизировал экономическое и политическое давления на Россию после начала спецоперации на Украине. В ответ Москва также наложила на оппонентов ряд ограничений, которые уже спровоцировали в США и Европе рекордную инфляцию.