SCMP: китайские компании могут отказаться от участия в проекте «Арктик СПГ — 2»

Обозреватели китайского издания South China Morning Post сообщили, что около пяти компаний из КНР могут остановить производство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2».
Как сообщили авторы издания, одна из компаний — Bomesc Offshore Engineering — сообщила, что окончательное решение еще не принято, ситуация и обстоятельства «меняются каждый день», и представители компании находятся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами.
Отмечается, что компания занимается строительством десяти модулей для «Арктик СПГ — 2». Этот проект предусматривает постройку трех технологических линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн.