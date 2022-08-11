SCMP: Индонезия может помешать США ограничить цены на российскую нефть

Индонезия отвергнет инициативу США по введению ограничений цен на нефть из России. В этом уверены журналисты китайского издания South China Morning Post (SCMP).
Глава минфина США Джаннет Йеллен ранее предложила принять схему G7 по российской нефти. В Индонезии заявили, что обсудят последствия этих мер, так как они значительно повлияют на нефтедобывающие страны и их покупателей.
Как считают китайские обозреватели, Индонезия вряд ли поддержит предложение США. Сейчас Джакарта ждет, как поступят Пекин и Дели в этой ситуации.
«Среди стран “Двадцатки” в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — один из крупнейших импортеров российской нефти», — отметил исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира.
Он считает, что индонезийская сторона продолжит придерживаться своей внешней политики и сохранит нейтралитет в этом вопросе.
«Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — говорится в статье.
Мнение Юдхистира разделяет Мухаммад Фейсал из Центра экономических реформ в Джакарте. По его словам, без согласия России привлечь Индонезию к этой схеме будет достаточно сложно.