SCMP: двуличие США утомило мир

Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

Мир устал от
двуличия Соединенных Штатов Америки, которые осуждают неугодные для себя страны, а сами
нападают на другие государства. Об этом написала газета из КНР South China
Morning Post.

Автор
утверждает, что после ситуации с Ираком Вашингтон не имеет права упрекать
Москву. По его мнению, Белый дом совершил преступление против человечества.

«Мир устал от
заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся,
как “изгоев”, а затем идет на убийство во имя праведности и
международной справедливости», — заключил автор SCMP.

Ранее Министерство
обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары
наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не
угрожает. Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной
войны, поэтому появляются с завидной частотой.

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