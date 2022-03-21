СЦКК: украинские военные нанесли удар по Первомайску

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Вооруженные
силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Первомайск, находящийся на
территории, подконтрольной Луганской Народной Республике. Об этом сообщил
представитель ЛНР в Совместном центре контроля
и координации (СЦКК).

По его данным, огонь велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта
Камышеваха. Украинские военные обстреляли Первомайск из артиллерийского орудия
калибром 122 мм. В общей сложности было выпущено шесть снарядов.

По предварительной информации, в ходе обстрелов никто не пострадал,
здания не повреждены. Информация предоставлена СЦКК ЛНР по состоянию на 21
марта 07:00 по московскому времени.

 
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