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Украинские войска в очередной раз обстреляли территорию
Донецкой Народной Республики. ВСУ выпустили десять мин по населенному пункту
Лозовое, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Удар был нанесен около 17:25 по местному времени.
Отмечается, что калибр выпущенных по поселку мин составлял 120 миллиметров.
Группировки ЛДНР продолжают зачищать территории от нацбатов с помощью
российской армии.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.25 —
населенный пункт Невельское — населенный пункт Лозовое: выпущено 10 мин
калибром 120 миллиметров», — отметили в СЦКК в соцсетях.
Россия проводит военную спецоперацию с 24 февраля. Ее целью
стала демилитаризация Украины и защита мирных граждан. Отечественным войскам
удалось уничтожить 214 украинских беспилотников, пишет телеканал «360».
Минобороны неоднократно указывало, что российские войска
наносят удары по военным объектам Украины. Мирному населению ничего не
угрожает. Но на фоне проведения спецоперации со стороны Европы появляется много
фейков, большинство из которых уже разоблачили.