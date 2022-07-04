Schneider Electric продала свой бизнес в России местному топ-менеджменту. Новая компания будет работать под вывеской Systeme Electric

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Французский концерн Schneider Electric заключил соглашение с топ-менеджментом российского подразделения о продаже своего бизнеса в РФ. «Schneider Electric 3 июля подписала соглашение о продаже “Schneider Electric Россия” местному руководству. Закрытие сделки будет зависеть от регулирующих органов и выполнения других условий соглашения», – говорится в официальном пресс-релизе.





В результате сделки в группе ожидают списания 300 миллионов евро балансовой стоимости. При этом в компании выделят необходимые ресурсы для поддержки сотрудников в России в течение закрытия сделки.

Компания Systeme Electric, которая ранее являлась подразделением французской группы Schneider Electric в РФ, начала свою самостоятельную деятельность в России после заключения сделки между французской стороной и российским топ-менеджментом подразделения группы.

«Российская производственная компания Systeme Electric объявляет о начале деятельности. Она образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Белоруссии локальному руководству», – отметили там.

Компания будет производить и поставлять оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией. Systeme Electric будет предоставлять услуги и продукты для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.

В группу вошли, в частности, НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге, Инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Иннополисе.