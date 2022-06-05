Счета за электроэнергию в Германии выросли более чем в четыре раза

Руководство ФРГ в экстренном порядке начало поиски альтернативных поставщиков энергоносителей, чтобы приобрести их по рыночным ценам. Однако преуспеть в этом вопросе пока не удалось. Кроме того, власти не учитывают, что если импорт из России не будет восстановлен, то стоимость газа продолжит повышаться. По этой причине государства со слабой экономикой, входящие в состав Евросоюза и НАТО, не смогут покупать топливо впрок, предупреждает Welt.