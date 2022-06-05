Счета за электроэнергию в Германии выросли более чем в четыре раза

Немецкие домовые компании увеличили суммы счетов за коммунальные услуги. Сейчас мегаватт-час электроэнергии жителям Германии обходится 85 евро, хотя ранее он стоил 20 евро, пишет издание Welt.
Рост тарифов произошел после того, как Россия 11 мая в ответ на санкции приостановила экспорт природного газа в федеральные земли республики. Теперь местным коммунальщикам приходится включать в оплату так называемые газовые надбавки.
Руководство ФРГ в экстренном порядке начало поиски альтернативных поставщиков энергоносителей, чтобы приобрести их по рыночным ценам. Однако преуспеть в этом вопросе пока не удалось. Кроме того, власти не учитывают, что если импорт из России не будет восстановлен, то стоимость газа продолжит повышаться. По этой причине государства со слабой экономикой, входящие в состав Евросоюза и НАТО, не смогут покупать топливо впрок, предупреждает Welt.