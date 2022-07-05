«Счастье любит тишину»: менеджер Бузовой озадачил ответом про ее свадьбу с политиком

Как отметила ранее Tatarka FM, избранник Бузовой — мужчина 43-44 лет на вид, и в прекрасной физической форме. Больше о нем ничего пока не известно, ведь Бузова после громкого расставания с рэпером Давой старается не распространяться о своей личной жизни.