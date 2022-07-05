«Счастье любит тишину»: менеджер Бузовой озадачил ответом про ее свадьбу с политиком

Ольга Бузова состоит в отношениях с влиятельным политиком, и пара планирует сыграть свадьбу: об этом рассказала блогер Tatarka FM в шоу “Злые языки”. Представитель Бузовой не стал ни опровергать, ни подтверждать эти слухи.
По словам блогера, Бузова тайно встречается с влиятельным политиком, пара планирует сыграть свадьбу в 2023 году. Авторы Telegram-канала «Звездач» решили проверить эти слухи и связались с пиар-менеджером Бузовой Антоном Богословским. Тот озадачил с ответом.
«Мы пока воздержимся от комментариев, ведь счастье любит тишину», — сказал Богославский.
Как отметила ранее Tatarka FM, избранник Бузовой — мужчина 43-44 лет на вид, и в прекрасной физической форме. Больше о нем ничего пока не известно, ведь Бузова после громкого расставания с рэпером Давой старается не распространяться о своей личной жизни.