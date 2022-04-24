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    Сценарист Кубаев эмоционально отреагировал на избиение актрисы Мищенко-Бродской украинцами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сценарист Кубаев эмоционально отреагировал на избиение актрисы Мищенко-Бродской украинцами

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    Кадры из сериала «Сыщики-2»

    Российский сценарист и режиссер Рауф Кубаев прокомментировал
    нападение на актрису Агнию Мищенко-Бродскую. Кинодеятель назвал «орками»
    сделавших это украинских беженцев.

    Избиение артистки произошло прямо около ее дома. Согласно
    мнению Бродской, ей нанесли увечья из-за того, что она «русская еврейка».
    Кубаев осудил украинских беженцев, которые посмели применить физическое
    насилие.

    «Мне кажется, что-то слово, которым они называют нас,
    россиян, “орки” — сейчас напали на Европу. Вот эти орки в Европе
    сейчас украинские ведут себя так, как они называют нас. Вот и все. Что я могу
    сказать? Это поведение совершенно непрошибаемо глупых да зомбированных
    людей», –  дал комментарий режиссер
    Пятому каналу.

    Отметим, что ранее
    Мищенко-Бродская обнародовала видео, на кадрах которого видно ее окровавленное.
    Знаменитость сняла побои и написала заявление в правоохранительные органы.
    Актриса является гражданкой Италии, поэтому ее дело будет расследовать местная
    полиция.

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