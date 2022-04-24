Сценарист Кубаев эмоционально отреагировал на избиение актрисы Мищенко-Бродской украинцами

«Мне кажется, что-то слово, которым они называют нас,

россиян, “орки” — сейчас напали на Европу. Вот эти орки в Европе

сейчас украинские ведут себя так, как они называют нас. Вот и все. Что я могу

сказать? Это поведение совершенно непрошибаемо глупых да зомбированных

людей», – дал комментарий режиссер

Пятому каналу.