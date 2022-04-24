Сценарист Кубаев эмоционально отреагировал на избиение актрисы Мищенко-Бродской украинцами

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Российский сценарист и режиссер Рауф Кубаев прокомментировал
нападение на актрису Агнию Мищенко-Бродскую. Кинодеятель назвал «орками»
сделавших это украинских беженцев.
Избиение артистки произошло прямо около ее дома. Согласно
мнению Бродской, ей нанесли увечья из-за того, что она «русская еврейка».
Кубаев осудил украинских беженцев, которые посмели применить физическое
насилие.
«Мне кажется, что-то слово, которым они называют нас,
россиян, “орки” — сейчас напали на Европу. Вот эти орки в Европе
сейчас украинские ведут себя так, как они называют нас. Вот и все. Что я могу
сказать? Это поведение совершенно непрошибаемо глупых да зомбированных
людей», – дал комментарий режиссер
Пятому каналу.
Отметим, что ранее
Мищенко-Бродская обнародовала видео, на кадрах которого видно ее окровавленное.
Знаменитость сняла побои и написала заявление в правоохранительные органы.
Актриса является гражданкой Италии, поэтому ее дело будет расследовать местная
полиция.