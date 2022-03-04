СБУ захватила Свято-Троицкий Ахтырский монастырь вместе с настоятелем

Служба безопасности Украины взяла в плен священнослужителя и захватила Ахтырский православный монастырь.

В городе Ахтырка Сумской области украинцы обвинили отца-настоятеля Симеона в помощи россиянам, после этого захватили православный монастырь, а священнослужителя взяли в плен.

«Таким образом нацистский оккупационный режим Зеленского в преддверии переговоров объявил РПЦ войну в физическом смысле и показал, что целью этого режима и проекта Украины как АнтиРоссии является уничтожение православия», — высказался о ситуации священник храма, находящегося на временно оккупированной территории республик Новороссии.

Он также отметил, что специальная операция России теперь является исполнением религиозного долга и святым делом по освобождению церкви от антиправославного режима.

«Никакими переговорами, никакими компромиссами эту ситуацию не разрешить, потому что именно перед началом переговоров режим Зеленского применил запрещенный прием, надеясь добиться капитуляции и приостановки военно-православной операции, как мы теперь имеем право ее называть», — цитирует клирика ФАН.

Напомним, о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что одна из целей этой операции — обеспечить защиту православного населения Украины, которое притесняется раскольниками.

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