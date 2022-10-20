СБУ задержала жительницу села Стельмаховка в ЛНР по обвинению в организации референдума

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жительницу села Стельмаховка за организацию референдума в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили представители украинского ведомства.
По опубликованным данным, 50-летнюю женщину заключили под стражу за то, что она «пошла на сотрудничество» с властями республики. Фигурантка входила в состав избирательной комиссии и обходила дома односельчан с урной для сбора бюллетеней в рамках референдума.
Силовики предъявили задержанной обвинение по двум статьям УК Украины. Совокупное наказание по ним может составлять до десяти лет лишения свободы.