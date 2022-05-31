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СБУ задержала главного конструктора «Антонова» за поддержку спецоперации России

СБУ задержала главного конструктора «Антонова» за поддержку спецоперации России
Федеральное агентство новостей

Служба безопасности Украины задержала одного из главных конструкторов авиастроительного предприятия «Антонов» за то, что тот поддержал проведение спецоперации Росси по защите республик Донбасса

О задержании сообщил портал ТАСС со ссылкой на украинскую прокуратуру. Как рассказало следствие, житель Ирпеня «имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ».

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.

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