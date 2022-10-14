СБУ сообщила о раскрытии четырех каналов, благодаря которым уклонисты бежали из Украины

Служба безопасности Украины отчиталась о выявлении и пресечении четырех каналов, по которым призывники незаконно выезжали за пределы страны. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате следственно-оперативных действий в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях задержаны восемь организаторов нелегальных трафиков», — говорится в заявлении.
По данным следствия, организаторы этой схемы требовали за свои услуги 1,8-7 тысяч долларов.
Мобилизация на Украине продлена до 21 ноября, под нее попадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, выезд за границу им запрещен.