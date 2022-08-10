Сброс ядохимикатов привел к массовой гибели рыб в реке Одра в Польше

Согласно данным местных СМИ, первые сообщения об отравленной воде начали поступать еще 26 июля. Рыбаки утверждают, что они заметили в реке огромное количество мертвой рыбы. Сотрудники инспекции охраны окружающей среды взяли пробу воды и пришли к выводу, что в нее попало вещество с сильно окисляющими свойствами. Предполагается, что этим веществом является мезитилен.