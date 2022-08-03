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Сборную России по фигурному катанию лишили максимальной квоты на чемпионате мира

Сборную России по фигурному катанию лишили максимальной квоты на чемпионате мира
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России максимальной квоты на чемпионате мира по фигурному катанию. 

Руководство ISU исключило Россию из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионате мира. Соответствующая информация была опубликована в документе, опубликованном пресс-службой организации на официальном сайте. Теперь на планетарном первенстве сможет выступить не более одного фигуриста/пары/дуэта из России, пишет RT.

Следующий чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 23 по 29 января 2023 года. Планетарное первенство примет японский город Сайтама. 

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