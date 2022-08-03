Сборную России по фигурному катанию лишили максимальной квоты на чемпионате мира

Руководство ISU исключило Россию из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионате мира. Соответствующая информация была опубликована в документе, опубликованном пресс-службой организации на официальном сайте. Теперь на планетарном первенстве сможет выступить не более одного фигуриста/пары/дуэта из России, пишет RT.