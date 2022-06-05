Сборная Уэльса обыграла Украину и вышла на чемпионат мира по футболу

Первый тайм прошел с преимуществом гостей. Первый гол в матче забил защитник сборной Украины Александр Зинченко со штрафного, однако позже он был отменен. Валлийцы преимущественно играли в контратакующий футбол, однако особо опасных моментов у ворота Георгия Бущана не было. Исход первого тайма решил несчастный случай. Капитан сборной Уэльса Гаррет Бэйл пробил со штрафного, попал в голову Андрею Ярмоленко, после чего мяч существенно изменил направление и залетел в сетку ворот Бущана.