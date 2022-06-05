Сборная Уэльса обыграла Украину и вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Украины уступила Уэльсу со счетом 0:1 в финальном матче стыкового раунда за право сыграть на чемпионате мира-2022.
Первый тайм прошел с преимуществом гостей. Первый гол в матче забил защитник сборной Украины Александр Зинченко со штрафного, однако позже он был отменен. Валлийцы преимущественно играли в контратакующий футбол, однако особо опасных моментов у ворота Георгия Бущана не было. Исход первого тайма решил несчастный случай. Капитан сборной Уэльса Гаррет Бэйл пробил со штрафного, попал в голову Андрею Ярмоленко, после чего мяч существенно изменил направление и залетел в сетку ворот Бущана.
Во втором тайме украинцы владели территориальным преимуществом, однако каких-либо дивидендов извлечь из этого не удалось.
Таким образом сборная Уэльса во второй раз в своей истории выступит на чемпионате мира по футболу. Турнир пройдет в конце 2022 года в Катаре.