Сборная России завоевала золото ОИ-2022 в командном турнире по фигурному катанию

Сборная России завоевала золото ОИ-2022 в командном турнире по фигурному катанию Новости
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Российская сборная по фигурному катанию завоевала золото Олимпиады в командном турнире. Об этом сообщили в ОКР.

Досрочная победа остается за национальной командой благодаря Виктории Синициной и Никите Кацалапову. После выступления пар фигуристов у российской сборной было 55 очков. Она опережала США и Японию на семь очков. После проката пара Синициной и Кацалапова получила 128,17 балла — они уже точно займут место в первой двойке.

За сборную России в командном турнире также выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на спринтерскую гонку в рамках зимней Олимпиады 2022 года. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, а также Артем Мальцев представят РФ в мужском спринте на ОИ-2022.

 
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