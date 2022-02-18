Сборная России по хоккею впервые истории сыграет в финале Олимпиады дважды кряду

Национальная сборная России по хоккею, победив в полуфинале Олимпиады Швецию со счетом 2:1 в серии послематчевых бросков, впервые в своей истории сыграет в финале ОИ два раза подряд.

Счет в матче против «Тре Крунур» открыл нападающий Антон Слепышев, переиграв вратаря сборной Швеции Ларса Юханссона. Победный буллит в серии послематчевых бросков на свой счет записал Арсений Грицюк.

Ранее хоккейный тренер Владимир Плющев спрогнозировал проход россиян в финал Олимпийских игр.

«У нас ребята характерные, бьются практически всегда до конца: не уступают в борьбе, не уступают в движении. Что касается техники и тактики, то это определять будут тренеры. Здесь преимущество, конечно, у шведов. У нас преимущество — жесткий характер», — приводит слова специалиста телеканал «360»

Соперником сборной России по финалу зимних Олимпийских игр станет сборная Финляндии. Встреча пройдет 20 февраля рано утром. Начало — в 07:10 по московскому времени.

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