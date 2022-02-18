Сборная России по хоккею впервые истории сыграет в финале Олимпиады дважды кряду

Сборная России по хоккею впервые истории сыграет в финале Олимпиады дважды кряду Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Национальная сборная России по хоккею, победив в полуфинале Олимпиады Швецию со счетом 2:1 в серии послематчевых бросков, впервые в своей истории сыграет в финале ОИ два раза подряд.

Счет в матче против «Тре Крунур» открыл нападающий Антон Слепышев, переиграв вратаря сборной Швеции Ларса Юханссона. Победный буллит в серии послематчевых бросков на свой счет записал Арсений Грицюк.

Ранее хоккейный тренер Владимир Плющев спрогнозировал проход россиян в финал Олимпийских игр.

«У нас ребята характерные, бьются практически всегда до конца: не уступают в борьбе, не уступают в движении. Что касается техники и тактики, то это определять будут тренеры. Здесь преимущество, конечно, у шведов. У нас преимущество — жесткий характер», — приводит слова специалиста телеканал «360»

Соперником сборной России по финалу зимних Олимпийских игр станет сборная Финляндии. Встреча пройдет 20 февраля рано утром. Начало — в 07:10 по московскому времени.

 
загрузка...
 
олимпиада сборная россии хоккей
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru