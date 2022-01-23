Сборная России назвала состав хоккеистов на зимние Олимпийские игры в Пекине

Голкипер Александр Самонов и форвард Никита Гусев из петербургского СКА будут представлять цвета российской сборной на Олимпийских играх в Пекине. Полный состав хоккеистов озвучила Федерация хоккея России.

В «обойму» попали 25 игроков, из которых трое вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. Ворота сборной России будут защищать Александр Самонов, Тимур Билялов («Ак Барс») и Иван Федотов (ЦСКА). В числе защитников были выбраны Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Атакующую линию представят пятеро игроков московских армейцев – Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев. Среди нападающих числятся Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов (магнитогорский «Металлург»), Кирилл Семенов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).

В состав запасных вошли шестеро хоккеистов – Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семен Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА) и Владимир Ткачев из «Трактора». Ранее также был обнародован состав национальной команды для подготовки к Олимпийским играм в столице Китая, сообщил телеканал «360».

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