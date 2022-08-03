Сборка и испытания первого спутника проекта «Сфера» стартовали в Железногорске

Этап сборки и испытаний демонстрационного космического аппарата широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» начался на предприятии «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» в Железногрске.
Как сообщает сайт infoce-klin.ru, данный аппарат станет первым спутником, который запустят в рамках программы «Сфера» — одного из основных проектов Роскосмоса. Работы над спутником «Скиф-Д» начались на предприятии во второй̆ половине 2020 года. В связи с введением западных санкций, иностранное оборудование оперативно заменили на российские аналоги.
В настоящее время конструкция спутника готова и направлена в сборочный цех. В конце сентября «Скиф-Д» доставят на Восточный для подготовки к запуску. рассчитывают, что спутник отправится на орбиту совместно с тройкой «Гонцов-М» в конце октября.
Космический аппарат будет включен в состав экспериментальной космической системы «Скиф-Д». Ее создали для отработки новых технических возможностей по предоставлению услуги высокоскоростного доступа в интернет на территории РФ, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики, а, кроме того, для охраны орбитально-частотного ресурса.