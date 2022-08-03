Сборка и испытания первого спутника проекта «Сфера» стартовали в Железногорске

Космический аппарат будет включен в состав экспериментальной космической системы «Скиф-Д». Ее создали для отработки новых технических возможностей по предоставлению услуги высокоскоростного доступа в интернет на территории РФ, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики, а, кроме того, для охраны орбитально-частотного ресурса.