Лидеры европейских государств являются «сборищем зависимых и испорченных людей». Таким мнением поделился глава объединения СОЦПРОФ, депутат Госдумы VII созыва Сергей Вострецов.
Так он прокомментировал громкое заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о западных политиках. Вострецов разделил позицию экс-президента, назвав лидеров ЕС «куклами Вашингтона», передает Федеральное агентство новостей (ФАН).
«Кому быть лидером, а кому нет, по сути, уже решает даже не европейский избиратель, а чахлый Дядя Сэм, у которого на каждого из них имеется папка компромата», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам Вострецова, Европа под гнетом США превратилась в «безликое и послушное общество болванчиков».
«И остается только благодарить бога за то, что послал нам Владимира Путина, при котором наша страна не просто обрела независимость, но и на многие десятилетия заложила курс на процветание и укрепление России», — отметил глава СОЦПРОФ.
Ранее телеканал RT сообщил, что Дмитрий Медведев высказал мнение об итальянском премьере Марио Драги и немецком канцлере Олафе Шольце. По его словам, их политику нельзя назвать лучшей эпохой государственного управления.