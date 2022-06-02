Сбор окурков и кебабы: украинские беженцы пожаловались на работу в Польше

Перебравшиеся в Польшу украинские беженцы признали, что жизнь в Европе оказалась не такой красивой и комфортной, как они ожидали. Украинцам приходится устраиваться на низкооплачиваемые работы — готовить шаурму или собирать на улице окурки.
Некоторые беженцы не чураются и такой работы, ведь нужно покрывать сове пребывание в европейской стране. Так, одна из беженок попала на видео, когда собирала окурки вокруг одной из турецких закусочных в Варшаве. Автор видеоролика, оказавшийся и сам украинцем. Предупредил соотечественников, что Польша может предложить беженца только такую работу.
«Люди, если вы реально хотите приехать в Варшаву, знайте, что вы будете работать на кебабе или собирать бычки. Вот наша перспектива, украинцы», — сказал украинец.
Только 17% украинцев хотят остаться в Польше, остальные хотят поскорее покинуть страну. После того, как пик миграции прошел, Польшу стало покидать больше украинцев, чем пребывать, большая часть возвращается на родину.