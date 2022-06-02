Сбор окурков и кебабы: украинские беженцы пожаловались на работу в Польше

Некоторые беженцы не чураются и такой работы, ведь нужно покрывать сове пребывание в европейской стране. Так, одна из беженок попала на видео, когда собирала окурки вокруг одной из турецких закусочных в Варшаве. Автор видеоролика, оказавшийся и сам украинцем. Предупредил соотечественников, что Польша может предложить беженца только такую работу.