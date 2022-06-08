Сбившая курьера в Москве машина Genesis принадлежит депутату Сергею Миронову

Черный Genesis с проблесковыми маячками сбил курьера в Москве, когда тот пересекал проезжую часть по зебре. Выяснилось, что иномарка оформлена на депутата Госдумы Сергея Миронова, сообщают СМИ.
На данный момент не известно, находился ли парламентарий в машине в момент ДТП. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, после аварии виновник попытался скрыться с места, сняв номера и мигалки с транспортного средства. Побег не удался благодаря очевидцам, которые остановили водителя.
Пострадавший находится в больнице. Ему оказывают необходимую помощь.