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Сбившая курьера в Москве машина Genesis принадлежит депутату Сергею Миронову

Сбившая курьера в Москве машина Genesis принадлежит депутату Сергею Миронову
globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Черный Genesis с проблесковыми маячками сбил курьера в Москве, когда тот пересекал проезжую часть по зебре. Выяснилось, что иномарка оформлена на депутата Госдумы Сергея Миронова, сообщают СМИ.

На данный момент не известно, находился ли парламентарий в машине в момент ДТП. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, после аварии виновник попытался скрыться с места, сняв номера и мигалки с транспортного средства. Побег не удался благодаря очевидцам, которые остановили водителя.

Пострадавший находится в больнице. Ему оказывают необходимую помощь.

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