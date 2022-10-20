Сбитая актрисой Анной Большовой женщина могла быть мертва еще до аварии

Женщина, сбитая актрисой Анной Большовой 14 октября, могла быть мертвой еще до роковой аварии. Таким мнением поделились местные жители, где жила покойная.
По деревне, где проживала погибшая, ходят слухи, что якобы ее перед случившимся до смерти забил сожитель. Об этом Telegram-каналу Zvezdanews рассказали жители деревни.
«По рассказам он ее избил, разбил голову. Ну и потом вечером поздно ехала женщина на машине и нечаянно наехала то ли на руку куда-то, но уже она была мертвая», – поделился местный житель.
Ранее стало известно, что в крови покойной был обнаружен алкоголь. В роковой вечер она возвращалась из гостей, где выпила с сестрой.