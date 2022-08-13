Сбежавший в Израиль Макаревич хочет открыть винный бизнес

Раскритиковавший спецоперацию лидер «Машины времени» Андрей Макаревич сообщил, что планирует заняться виноделием, находясь в Израиле. Он даже заявил, что готовит праздничное мероприятие по этому случаю, передает портал News.
«25 августа Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн приглашают вас на незабываемое винное событие в столице Израиля!» — сказано в сообщении, которое появилось в микроблоге Макаревича.
Сбежавший из России музыкант также уточнил, что его вечеринка будет проходить под «открытым небом» на большой терассе Бегина. Именно оттуда открывается красивый вид на Старый город, которым гости мероприятия будут любоваться под звуки живой музыки.
При этом, приглашенным людям Макаревич планирует лично предлагать элитное вино и изысканные блюда. Однако до этого нужно будет приобрести билет.