Сбежавший с Украины британский наемник обвинил командование ВСУ в некомпетентности

В комментарии для издания iNews он отметил, что украинские генералы игнорировали проблемы нехватки экипировки и разведывательных данных у военнослужащих. Солдат подставляли под артиллерийские удары Вооруженных сил России, не выдавая при этом даже касок. Более того, у наемников изымали документы, чтобы «не выплачивать семьям компенсацию в случае их гибели».