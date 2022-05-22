Вооруженные силы Украины остались без поддержки иностранных наемников из-за некомпетентности киевского командования, заявил служивший в рядах ВСУ 30-летний гражданин Великобритании.
В комментарии для издания iNews он отметил, что украинские генералы игнорировали проблемы нехватки экипировки и разведывательных данных у военнослужащих. Солдат подставляли под артиллерийские удары Вооруженных сил России, не выдавая при этом даже касок. Более того, у наемников изымали документы, чтобы «не выплачивать семьям компенсацию в случае их гибели».
Следствием такого подхода стало отток с Украины 80% иностранных наемников. Собеседник журналистов также сбежал. Перебравшись в Польшу, он вернулся в Соединенное Королевство.