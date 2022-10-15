Сбежавший из России певец Макаревич признался, что скучает по Москве

Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* соскучился по жизни в российской столице.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который улетел из России в Израиль, признался, что был более реализован, проживая в Москве. Об этом артист написал в социальных сетях.
«У меня было больше дел, потому что вокруг меня было больше творческих людей, которых я знал и которые знали меня. И все время вокруг кипели какие-то идеи», — констатировал 68-летний артист.
Макаревич покинул Россию вскоре после начала спецоперации ВС РФ на Украине. В апреле супруга артиста родила ему сына.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами