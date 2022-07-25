Сбежавший из России Панин объяснил, почему не дает интервью Собчак

Бежавший из России актер Алексей Панин в личном Telegram-канале рассказал, почему он не дает интервью журналистам Ксении Собчак и Юрию Дудю*.
«Ксения Собчак и Юрий Дудь* пытаются подловить людей на каких-то каверзных вопросах. Меня подловить невозможно, потому что я — Алексей Панин. Поэтому я им не даю интервью», — прокомментировал актер.
Ранее, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, Алексей Панин раскритиковал действия российских властей и эмигрировал в Испанию, где продолжает негативно высказываться о Москве.
* — признан иноагентом в РФ