Сбежавший из России Галкин поругался с фанатами из-за призыва «вернуть Аллочку»

Юморист уже больше четырех месяцев находится в эмиграции. Сначала он с семьей перебрался в Израиль, потов в Латвию. При этом на протяжении данного отрезка времени Галкин не переставал открыто критиковать действия российских властей и проведение спецоперации по защите Донбасса.