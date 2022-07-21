Сбежавший из России Галкин поругался с фанатами из-за призыва «вернуть Аллочку»

Сбежавший из России шоумен Максим Галкин поругался с подписчиками из-за призыва вернуть его жену Аллу Пугачеву после анонса его выступлений в США, передает StarHit.
Юморист уже больше четырех месяцев находится в эмиграции. Сначала он с семьей перебрался в Израиль, потов в Латвию. При этом на протяжении данного отрезка времени Галкин не переставал открыто критиковать действия российских властей и проведение спецоперации по защите Донбасса.
Недавно в личных соцсетях он анонсировал свои будущие выступления в Соединенных Штатах. Однако данная новость разочаровала большую часть поклонников Примадонны. Но шоумен опроверг обвинения в том, что он якобы «подчинил» Пугачеву своей воле.
«Что значит — Аллочку верните? Она что — шифоньер?» — возмутился юморист в ответ на обвинения фанатов.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что в Сети появились архивные фото с Галкиным, провожающим Пугачеву с детьми на поезд в Латвию.