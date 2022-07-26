Сбежавший из России Галкин похвастался своим огородом в Юрмале

«У нас, кстати, здесь, в Юрмале тоже есть огород. Едим все свое. Посмотрите — огурцы вот такие, потрясающие помидоры — вот они. Здесь у нас цветут сейчас кабачки. Красота невероятная. Смотрите, кабачище здоровый какой», — описал Галкин.