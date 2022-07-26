Сбежавший из России Галкин похвастался своим огородом в Юрмале

Сбежавший из России шоумен Максим Галкин похвастался огородом в Юрмале, который они высадили вместе с певицей Аллой Пугачевой, передает Teleprogramma.
По информации источника, раскритиковавший спецоперацию юморист провел для подписчиков целую видеоэкскурсию по латвийскому огороду. Он продемонстрировал, что именно они с Примадонной выращивают в теплице и на грядках.
«У нас, кстати, здесь, в Юрмале тоже есть огород. Едим все свое. Посмотрите — огурцы вот такие, потрясающие помидоры — вот они. Здесь у нас цветут сейчас кабачки. Красота невероятная. Смотрите, кабачище здоровый какой», — описал Галкин.
Ранее, до отъезда из России, звездная чета нередко показывала своим поклонникам, что растет на грядках возле замка в подмосковной деревне Грязь.
Отметим, Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Вместе с тем, шоумен раскритиковал действия российских властей. Недавно он анонсировал новые выступления в Европе и США.