Сбежавший из России Алексей Панин назвал скандальное видео с собакой фейком

Актер Алексей Панин прокомментировал нашумевший ролик с собакой. Он объяснил, как появилась скандальная видеозапись, после которой многие отвернулись от актера.
По словам артист, ролик является фейком. Панин утверждает, что на нем запечатлен не он, а другой человек, которому с помощью монтажа сделали лицо актера.
«Это видео появилось в момент, когда мы должны были получить решение суда, что ребенок останется со мной. Видео с собакой — абсолютный фейк. Голова — моя, спина — не моя, потому что там нет татуировок, а у меня они есть», — заявил артист в эфире YouTube-канала «Недвижимость в Испании с Allegria».
Также артист сделал еще одно признание: он страдает от сильной алкогольной и наркотической зависимости. Большинство своих эксцентричных выходок Панин совершил в нетрезвом состоянии.