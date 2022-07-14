Сбежавший из России Алексей Панин назвал скандальное видео с собакой фейком

«Это видео появилось в момент, когда мы должны были получить решение суда, что ребенок останется со мной. Видео с собакой — абсолютный фейк. Голова — моя, спина — не моя, потому что там нет татуировок, а у меня они есть», — заявил артист в эфире YouTube-канала «Недвижимость в Испании с Allegria».