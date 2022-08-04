Сбежавший из РФ Макаревич заявил о полном безразличии к россиянам

Раскритиковавший российское руководство музыкант Андрей Макаревич дал интервью шоу «Гвозди» на YouTube, где рассказал о своем отношении к гражданам РФ, передает CT news.
По словам Макаревича, после 24 февраля он испытывает полное безразличие к соотечественникам.
«Меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются ученые, пусть разбираются медики. Что такое происходило с этими людьми последние несколько сотен лет. Я не хочу даже в этом копаться», — заявил сбежавший из РФ певец.
Он также уточнил, что не желает писать песни на фоне последних событий в мире. При этом в Россию его совершенно не тянет.
Отметим, лидер группы «Машина времени» открыто раскритиковал российское руководство после начала специальной военной операции по защите Донбасса. После музыкант улетел в Израиль.