Сбежавшие с «Азота» женщины рассказали о зарубежных наемниках на предприятии

Анна и ее невестка Алина со своим детьми находились в бомбоубежище у второй проходной завода в течение двух месяцев. Они там жили после того, как в их дом угодил снаряд. На предприятии одна из женщин заметила зарубежных боевиков. По ее словам, их там было очень много.