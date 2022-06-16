Новости0

Сбежавшие с «Азота» женщины рассказали о зарубежных наемниках на предприятии

Сбежавшие с «Азота» женщины рассказали о зарубежных наемниках на предприятии
prt scr youtube.com/Иван Кужелев

На химическом северодонецком предприятии «Азот», который удерживают киевские националисты, находится много зарубежных наемников. Об этом сообщили РИА Новости мирные граждане, сбежавшие из бомбоубежища комбината.

Анна и ее невестка Алина со своим детьми находились в бомбоубежище у второй проходной завода в течение двух месяцев. Они там жили после того, как в их дом угодил снаряд. На предприятии одна из женщин заметила зарубежных боевиков. По ее словам, их там было очень много.

«Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — прокомментировала Анна.

Зарубежные и киевские боевики запрещали мирным жителям покидать убежище. Националисты утверждали, что снаружи опасно, шла зачистка. Родственников женщин на завод не пускали. Однако они смогли выбраться с предприятия 10 июня, когда внимание преступников ослабло.

азот северодонецк Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.