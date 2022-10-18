Сбежавшие на Запад российские исполнители столкнулись с проблемами и продают в разы меньше билетов

Российские звезды, покинувшие страну, на Западе получают меньше дохода, чем было в России. Билеты на их концерты стоят дешевле, а залы собираются меньше, пишут «Известия».
По официальным данным, на концерты Земфиры в октябре все еще остаются свободные места, учитывая, что залы вмещают не больше 4 тысяч человек. В России же у певицы был солд-аут на концерты в «Олимпийском» на 30 тысяч человек.
Отмечается, что в похожей ситуации оказались Noize MC, «Машина времени», Борис Гребенщиков и другие покинувшие Россию артисты.
Маркетолог Андрей Арно рассказал, что кроме количества зрителей, в России были значительно выше цены на билеты. Россияне готовы платить больше как за концерты своих соотечественников, так и за выступления мировых звезд – билеты на их концерты в России во время мировых турне дороже.
Кроме того, эксперты отмечают, что особенности организации мероприятий в Европе и Азии, принесут значительные потери артистам-эмигрантам.