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Сбежавшие на Запад российские исполнители столкнулись с проблемами и продают в разы меньше билетов

Сбежавшие на Запад российские исполнители столкнулись с проблемами и продают в разы меньше билетов
Global Look Press | Anton Belitsky

Российские звезды, покинувшие страну, на Западе получают меньше дохода, чем было в России. Билеты на их концерты стоят дешевле, а залы собираются меньше, пишут «Известия».

По официальным данным, на концерты Земфиры в октябре все еще остаются свободные места, учитывая, что залы вмещают не больше 4 тысяч человек. В России же у певицы был солд-аут на концерты в «Олимпийском» на 30 тысяч человек.

Отмечается, что в похожей ситуации оказались Noize MC, «Машина времени», Борис Гребенщиков и другие покинувшие Россию артисты.

Маркетолог Андрей Арно рассказал, что кроме количества зрителей, в России были значительно выше цены на билеты. Россияне готовы платить больше как за концерты своих соотечественников, так и за выступления мировых звезд – билеты на их концерты в России во время мировых турне дороже.

Кроме того, эксперты отмечают, что особенности организации мероприятий в Европе и Азии, принесут значительные потери артистам-эмигрантам.

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