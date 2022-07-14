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Сбежавшие Макаревич и Леонидов вернулись в Россию ради гонораров от 500 тыс. до 3 млн рублей

Сбежавшие Макаревич и Леонидов вернулись в Россию ради гонораров от 500 тыс. до 3 млн рублей
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Знаменитые артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации и нелестно отзывающиеся о родной стране, спустя непродолжительное время возвращаются на Родину. При этом причина банальна — они хотят заработать в России деньги, так как их творчество на Западе не очень интересно и не приносит такой прибыли.

Так, Андрей Макаревич и Максим Леонидов, которые осудили действия России и уехали жить в Израиль, теперь приняли решение приехать на Родину, чтобы «порадовать» так сказать поклонников, а на самом деле просто хотят заработать, так как в стране, где они сейчас живут, их концерты не так востребованы.

Ранее СМИ сообщили, что в начале августа певец Леонидов даст концерт в Москве. При этом размер его гонораров составляет от 500 до 800 тысяч. Однако по неизвестной причине выступления артиста отменили.

Анатолий Ломохов/Global Look Press
Анатолий Ломохов/Global Look Press

У исполнителя Андрея Макаревича осенью запланирован большой гастрольный тур по России. Оказывается, позиция артиста никак не отражается на его желании заработать в России денег. По информации СМИ, некоторые музыканты требуют за свои выступления до 3 миллионов рублей. Однако их предложения не пользуются большим спросом у россиян.

Отметим, что спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.

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