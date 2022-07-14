Сбежавшие Макаревич и Леонидов вернулись в Россию ради гонораров от 500 тыс. до 3 млн рублей

Так, Андрей Макаревич и Максим Леонидов, которые осудили действия России и уехали жить в Израиль, теперь приняли решение приехать на Родину, чтобы «порадовать» так сказать поклонников, а на самом деле просто хотят заработать, так как в стране, где они сейчас живут, их концерты не так востребованы.