Сбежавшего из России Познера «обнаружили» на берегу Атлантики

Ранее об отношениях с Владимиром Познером рассказал бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. Он признался, что питает к коллеге уважение, но их никогда не связывали дружеские отношения. Также Якубович заявил, что не имеет ни малейшего понятия о местонахождении журналиста.