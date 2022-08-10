Сбежавшего из России Познера «обнаружили» на берегу Атлантики

Журналист Владимир Познер, покинувший Россию после начала спецоперации, замечен на побережье Атлантического океана, об этом в своих социальных сетях сообщил бизнесмен Евгений Чичваркин✱ (внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), передает CTNews.
Предприниматель встретил журналиста во французском Биаррице — городе на берегу восточной Атлантики, которому Познер неоднократно признавался в любви. Чичваркин✱ отметил, что не знает, как вести себя в подобной ситуации и попросил подсказку у подписчиков.
Ранее об отношениях с Владимиром Познером рассказал бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. Он признался, что питает к коллеге уважение, но их никогда не связывали дружеские отношения. Также Якубович заявил, что не имеет ни малейшего понятия о местонахождении журналиста.
✱ — физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами