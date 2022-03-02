Сбежавшего из харьковского экопарка львенка Симбу нашли в конюшне

Сбежавшего из харьковского экопарка львенка Симбу нашли в конюшне Новости
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Семимесячный львенок Симба, сбежавший из экопарка Харькова несколько дней назад, нашелся в конюшне. Его уже вернули обратно в экопарк.

Предполагается, что львенок сбежал из экопарка из-за громких звуков. Вместе с ним убежали обезьяны, дикобразы, еноты, а также хищные красные волки. По словам владельцев экопарка, Симба отличается спокойным и неагрессивным характером, однако его поиски осложнились скоростью, с которой бегает львенок в состоянии испуга.

Симбу искали на протяжении четырех дней и в конечном счете нашли в конюшне, расположенной неподалеку от экопарка. В настоящее время он находится в безопасности. Отмечается, что в экопарк вернули почти всех сбежавших животных, за исключением красных волков. По мнению специалистов, они могут бродить где-то в окрестностях города. Поиски животных продолжаются.

 
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