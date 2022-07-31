Сбежавшая в Париж Литвинова рассказала правду о личной жизни в Европе

Прошедшей весной режиссер Рената Литвинова уехала жить в Париж, где давно имеет собственную квартиру. Несколько дней назад актриса анонсировала спектакль «Кактус», который планирует показывать в Таллине. Вместе с этим, она поведала подписчикам всю правду о личной жизни в Европе, передает Тeleprogramma.