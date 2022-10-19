Сбежавшая из России Земфира получит 10 млн рублей за концерт в Нидерландах

Сбежавшие из России звезды после начала специальной военной операции не прекратили свою творческую деятельность за границей, их заработок значительно уменьшился. Недавно стал известен размер гонорара Земфиры за выступления в Европе, передают «Известия».
По информации источника, за европейские концерты Земфира получает скромные суммы. Так, в пересчете на рубли билеты на выступления певицы в городах ЕС стоят около 4-5 тысяч. Однако в 2016 году на ее шоу в «Олимпийском» их стоимость составляла до 25 тысяч.
Вместимость залов, где Земфира готовится выступить, тоже уменьшилась. Например, в Праге танцпол может вместить всего 3 тысячи зрителей. В Нидерландах в Гааге артистка даст концерт в зале вместимостью всего 1100 человек.
Журналисты уточнили, что за голландский концерт артистка может заработать в лучшем случае около 170 тысяч евро (порядка 10 млн рублей). В России же певица зарабатывала сотни миллионов рублей.