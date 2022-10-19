Сбежавшая из России Земфира получит 10 млн рублей за концерт в Нидерландах

По информации источника, за европейские концерты Земфира получает скромные суммы. Так, в пересчете на рубли билеты на выступления певицы в городах ЕС стоят около 4-5 тысяч. Однако в 2016 году на ее шоу в «Олимпийском» их стоимость составляла до 25 тысяч.