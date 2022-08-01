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Сбежавшая из России Вера Брежнева подогрела слухи о разводе с Меладзе

Сбежавшая из России Вера Брежнева подогрела слухи о разводе с Меладзе
globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look

Певица Вера Брежнева публикацией, которую она выставила в своем микроблоге, только подогрела слухи о разводе с композитором Константином Меладзе.

События, которые происходят на родине певицы, по сообщениям различных СМИ, рассорили Брежневу с мужем, который воздерживается от критики спецоперации России на Украине. Высказывание исполнительницы поклонники связали с возможным разводом Брежневой и Меладзе.

«Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом», — написала Брежнева в своем микроблоге.

Фанаты Брежневой обратили внимание, что певица в последнее время редко публикует фотографии и не делится своими переживаниями. Певица не отрицает, что сейчас у нее тяжелый период в жизни.  

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что украинская певица Вера Брежнева может потерять абсолютно все, в случае развода с супругом Константином Меладзе.

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RusNewsToday24
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